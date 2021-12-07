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Bursa Büyükşehir Belediyesi kültür etkinliği çerçevesinde ikinci kitap fuarını açtı

A Haber
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Giriş: 07.12.2021 15:39
Bursa Büyükşehir Belediyesince Ordinaryus Prof. Hilmi Ziya Ülken'in doğumunun 120'nci yılına atfedilen 2. Kitap Fuarı açıldı.  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında, ilkini 2019'da gerçekleştirdikleri fuara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiklerini anımsattı. Fuara, yaklaşık 120 yayınevi ile 200 yazar ve şairin kitapsever katılacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Özdemir’in konuğu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş değerlendi.
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