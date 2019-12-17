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17.12.2019

Başkan Erdoğan,"Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'deki BM Ofisi'nde "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi. Erdoğan'a Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların yaptığı resimlerden derlenen karma sergiyi, Cumhurbaşkanılığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin tanıttı. Sergiyi, Başkan Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gezdi.

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