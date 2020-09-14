Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış için gün sayıyor | İnşaattaki son durumu A Haber görüntüledi

2018 yılında yıkılan Atatürk Kültür Merkezi için çalışmalar başlamış ve 10 Şubat 2019 yılında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı temel atma töreniyle yeni AKM'nin inşaatına başlanmıştı. Peki AKM ne zaman açılacak? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında anlattı.