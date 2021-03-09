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Arabesk rap müziğinin öncü ismi: Yener Çevik A Haber’de

A Haber
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Giriş: 09.03.2021 15:05
Güncelleme:09.03.2021 16:03
Türkiye'de son yıllarda rap müziğe ilgi arttı. Bizler de rap dünyasının öncü isimlerinden Yener Çevik ile rap müziğini ve rap dünyasını konuştuk. Onun hikayesi ise oldukça farklı. Çevik, A Haber muhabiri Damla Karasu'nun sorularını yanıtladı.

Türkiye'de son yıllarda rap müziğe ilgi arttı. Bizler de rap dünyasının öncü isimlerinden Yener Çevik ile rap müziğini ve rap dünyasını konuştuk. Onun hikayesi ise oldukça farklı. Çevik, A Haber muhabiri Damla Karasu'nun sorularını yanıtladı.

Yener Çevik A Haber’de YENER ÇEVİK A HABER'DE

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Yener Çevik A Haber’de
Yener Çevik A Haber’de
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