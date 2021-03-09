Arabesk rap müziğinin öncü ismi: Yener Çevik A Haber’de

Türkiye'de son yıllarda rap müziğe ilgi arttı. Bizler de rap dünyasının öncü isimlerinden Yener Çevik ile rap müziğini ve rap dünyasını konuştuk. Onun hikayesi ise oldukça farklı. Çevik, A Haber muhabiri Damla Karasu'nun sorularını yanıtladı.

Türkiye'de son yıllarda rap müziğe ilgi arttı. Bizler de rap dünyasının öncü isimlerinden Yener Çevik ile rap müziğini ve rap dünyasını konuştuk. Onun hikayesi ise oldukça farklı. Çevik, A Haber muhabiri Damla Karasu'nun sorularını yanıtladı.