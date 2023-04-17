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Zırhlı amfibi deniz hücum aracı ZAHA ile Türkiye’nin harekat kapasitesi artacak

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Giriş: 17.04.2023 08:33
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun envantere girmesiyle amfibik araçların stratejik önemi de arttı. Kısa adı ZAHA olan zırhlı amfibi deniz hücum aracının ilk teslimatı geçtiğimiz ay yapılmıştı. ZAHA, deniz-kıyı intikalinde Türkiye'nin harekat kapasitesini artırırken karada da görev yapabiliyor.
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