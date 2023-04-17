17 Nisan 2023, Pazartesi
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Zırhlı amfibi deniz hücum aracı ZAHA ile Türkiye’nin harekat kapasitesi artacak
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun envantere girmesiyle amfibik araçların stratejik önemi de arttı. Kısa adı ZAHA olan zırhlı amfibi deniz hücum aracının ilk teslimatı geçtiğimiz ay yapılmıştı. ZAHA, deniz-kıyı intikalinde Türkiye'nin harekat kapasitesini artırırken karada da görev yapabiliyor.