Zırhlı amfibi deniz hücum aracı ZAHA ile Türkiye’nin harekat kapasitesi artacak

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun envantere girmesiyle amfibik araçların stratejik önemi de arttı. Kısa adı ZAHA olan zırhlı amfibi deniz hücum aracının ilk teslimatı geçtiğimiz ay yapılmıştı. ZAHA, deniz-kıyı intikalinde Türkiye'nin harekat kapasitesini artırırken karada da görev yapabiliyor.

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