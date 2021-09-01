Ziraat Bank International AG ile ilgili iddialara ilişkin açıklama, ''İddialar gerçeği yansıtmıyor''

Ziraat Bankası, Ziraat Bank International AG ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ''Haberlerde geçen “usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye’ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımı yapıldığı, mevduat toplamada kara para şüpheleri, varlık barışı kapsamında denetimsiz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğu” gibi mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır'' denildi