01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ziraat Bank International AG ile ilgili iddialara ilişkin açıklama, ''İddialar gerçeği yansıtmıyor''

Ziraat Bank International AG ile ilgili iddialara ilişkin açıklama, ''İddialar gerçeği yansıtmıyor''

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2021 09:46
Ziraat Bankası, Ziraat Bank International AG ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ''Haberlerde geçen “usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye’ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımı yapıldığı, mevduat toplamada kara para şüpheleri, varlık barışı kapsamında denetimsiz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğu” gibi mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır'' denildi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül’den yeni adli yıl açıklaması! Reform adımlarıyla başlıyoruz
Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den yeni adli yıl açıklaması! Reform adımlarıyla başlıyoruz
Demirtaş’tan ‘yangın’ provakasyonu
Demirtaş’tan ‘yangın’ provakasyonu
Ziraat Bankası: İddialar gerçeği yansıtmıyor
Ziraat Bankası: İddialar gerçeği yansıtmıyor
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Türkiye eşsiz bir Cumhurbaşkanına sahip
"Türkiye eşsiz bir Cumhurbaşkanına sahip"
31 Ağustos 2021 vaka tablosu açıklandı
31 Ağustos 2021 vaka tablosu açıklandı
15 Temmuz’u anlamayanlara nihai mesajı 2023’te vereceğiz
"15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023'te vereceğiz"
İkinci Abdülhamid Han’ın hayatı
İkinci Abdülhamid Han'ın hayatı
Selde yıkılan 16 iş yerinin temeli atıldı
Selde yıkılan 16 iş yerinin temeli atıldı
Başkan Erdoğan Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı!
Başkan Erdoğan Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı!
Tahliyeler sonrasında Kabil’de son durum ne?
Tahliyeler sonrasında Kabil'de son durum ne?
İşte İETT garajında tamir sırası bekleyen otobüsler
İşte İETT garajında tamir sırası bekleyen otobüsler
Daha Fazla Video Göster