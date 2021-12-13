13 Aralık 2021, Pazartesi
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Zincir marketlerde gizli stokçuluk! Yağ ve süt ürünleri sınırlı satılıyor? Gizli stokçuluk nasıl yapılıyor?
İstanbul'da bazı zincir marketler fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. Peki marketlerdeki gizli stokçuluk nasıl yapılıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜKONDER Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal değerlendirdi.