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Zincir marketlerde gizli stokçuluk! Yağ ve süt ürünleri sınırlı satılıyor? Gizli stokçuluk nasıl yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 13.12.2021 10:42
İstanbul'da bazı zincir marketler fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. Peki marketlerdeki gizli stokçuluk nasıl yapılıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜKONDER Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal değerlendirdi.
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