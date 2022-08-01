01 Ağustos 2022, Pazartesi
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Zeydan Karalar şehit eşini işten çıkardı! CHP’li Başkan şehit eşine randevu bile vermedi
1996 yılında şehit düşen astsubay Bilal Batırır'ın eşi Hatice Batırır, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförlüğü yapıyor. Şehit eşinin haksız yere yevmiyesi kesiliyor, mobing uygulanıyor. Haksızlığa uğradığı bu durumu Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a anlatmak isteyen Batırır'a randevu dahi verilmedi.