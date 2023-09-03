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Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya kritik operasyonu duyurdu

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Giriş: 03.09.2023 13:23
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan kritik operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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