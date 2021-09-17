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Zehir tacirlerine büyük darbe! 9 ayda 13 ton uyuşturucu ele geçirildi

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Giriş: 17.09.2021 10:31
Emniyet ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmamakta kararlı. Türkiye genelinde son 9 ayda birçok ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı yüzde 72 oranında artarak 13 tona ulaştı. İşte narkotik ekiplerinin düzenlediği o başarılı operasyonların detayları.
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