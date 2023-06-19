Zayıflama iğnesine dikkat! Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral: Kesinlikle sağlıklı değil uygulama yanlış

Zayıflamak isteyenler çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bu kez de zayıflama iğnesi gündeme geldi. Ancak uzmanlar bu konuda önemli uyarılar yapıyor. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral önemli değerlendirmelerde bulundu.

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