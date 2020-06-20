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Zatürre ve grip aşısı Kovid-19'dan korur mu? Kimler yaptırmalı? Bilim Kurulu üyesi A Haber canlı yayında açıkladı |Video

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Giriş: 20.06.2020 21:36
Güncelleme:20.06.2020 21:46
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer A Haber'de merak edilen "zatürre ve grip aşısı Kovid-19'dan korur mu? Kimler aşı yaptırmalı?" sorularına yanıt verdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, olası ikinci dalga ihtimaline karşı ekim ayı itibariyle risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu aşıları yaptırmasını tavsiye etti. Tezer bu aşıların ülkemizde ücretsiz olarak yapıldığını söyledi.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bu aşıların vurulmasının olası Kovid-19 virüsüne yakalanan kişilerin diğer virüslere karşı daha dirençli ve korunaklı olmasını sağlıyor. Bunun sonucu olarak olası yoğun bakım tedavisinin önüne geçilmiş oluyor. Tezer, Ekim-Kasım ayında olası ikinci dalga ihtimaline karşın, zatürre ve grip aşılarının yaptırılmasının hayati önem taşıdığının aldığını çizdi.

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