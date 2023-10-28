Yusuf İslam İstanbul'da Filistin için haykırdı! Türkiye Yüzyılı'na övgü: Her zamankinden daha da güçlü!

Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve insanlık suçlarına karşı duran Türkiye'de milyonların yüreği bugün Gazze için İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde attı. Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam İstanbul'da düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde açıklamalarda bulundu. Gazze’deki soykırıma değinen Yusuf İslam Türkiye Yüzyılı’nı konuşması sırasında dünyaya haykırdı. İslam, “Elhamdülillah. Türkiye yüzyılın ardından her zamankinden daha güçlü” ifadelerini kullandı.