03 Eylül 2022, Cumartesi
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Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı: Ünsal Ban ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı! Başsavcılık karara itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest kaldı. Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Ban'ın kararına itiraz etti.