28 Ağustos 2022, Pazar
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Yunanistan'dan Türk F-16'larına radar kilidi
Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi Türk jetlerine radar kilidi attı. Yunanistan, 24 Ağustos'ta da 2 Türk F-16 savaş uçağını radar kilidi atılarak taciz etmişti.