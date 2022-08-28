28 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yunanistan'dan Türk F-16'larına radar kilidi

Yunanistan'dan Türk F-16'larına radar kilidi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2022 10:50
Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi Türk jetlerine radar kilidi attı. Yunanistan, 24 Ağustos'ta da 2 Türk F-16 savaş uçağını radar kilidi atılarak taciz etmişti.
Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu
Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu
Yunanistan’dan Türk F-16’larına radar kilidi
Yunanistan'dan Türk F-16'larına radar kilidi
Emine Erdoğan’dan Tokat’a ’yerli üretim’ tebriği
Emine Erdoğan'dan Tokat'a 'yerli üretim' tebriği
Tahıl sevkiyatında 6 gemi daha yola çıktı
Tahıl sevkiyatında 6 gemi daha yola çıktı
Büyük Taarruz’un küçük şehitleri!
Büyük Taarruz’un küçük şehitleri!
Akşener Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemiyor
"Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor"
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan itiraf: HDP ile görüşüyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf: HDP ile görüşüyoruz
Başkan Erdoğan buna hazır mıyız dedi alkışlar koptu!
Başkan Erdoğan buna hazır mıyız dedi alkışlar koptu!
12 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi
12 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Fransa’nın utanç dolu sömürgeci tarihi
Fransa'nın utanç dolu sömürgeci tarihi
Özdağ provokasyon için adres olarak camiyi seçti!
Özdağ provokasyon için adres olarak camiyi seçti!
MİT’ten nokta operasyon
MİT'ten nokta operasyon
Daha Fazla Video Göster