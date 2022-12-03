Yunanistan yerli İHA’sı Talos’u tanıttı! Eleştirilerin hedefine oturdu

Atina yönetimi, savunma sanayinde her geçen gün giderek büyüyen Türkiye'yi yakalamaya çalışıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Talos isimli insansız hava aracını tanıtan Yunanistan eleştirilerin hedefi oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN