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Yunanistan yerli İHA’sı Talos’u tanıttı! Eleştirilerin hedefine oturdu

A Haber
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Giriş: 03.12.2022 08:59
Atina yönetimi, savunma sanayinde her geçen gün giderek büyüyen Türkiye'yi yakalamaya çalışıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Talos isimli insansız hava aracını tanıtan Yunanistan eleştirilerin hedefi oldu.
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