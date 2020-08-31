Yunanistan ve Türkiye savaşır mı? Eski diplomattan A Haber canlı yayınında flaş sözler

Eski Atina Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, A Haber canlı yayınında Türkiye ve Yunanistan arasında son günlerde Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimi değerlendirdi. Yunanistan'ın, Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Kızılhisar (Meis) Adası'nda yasak olmasına rağmen gizlice asker çıkarması ne anlama geliyor? Türkiye'nin 'savaş sebebi' sayarım dediği 12 mil sorunu ne anlama geliyor? Fransa'nın Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiği bu tutumun sebebi ne? Doğu Akdeniz'deki bu gerginlik diyalogla mı çözülür yoksa savaşa döner mi? Çelikkol canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

Eski Atina Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, A Haber canlı yayınında Türkiye ve Yunanistan arasında son günlerde Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimi değerlendirdi. Yunanistan'ın, Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Kızılhisar (Meis) Adası'nda yasak olmasına rağmen gizlice asker çıkarması ne anlama geliyor? Türkiye'nin 'savaş sebebi' sayarım dediği 12 mil sorunu ne anlama geliyor? Fransa'nın Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiği bu tutumun sebebi ne? Doğu Akdeniz'deki bu gerginlik diyalogla mı çözülür yoksa savaşa döner mi? Çelikkol canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.