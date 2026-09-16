Otomobilde otomatik vites dönemi: Manuel araçlara ilgi neden azaldı?

Otomobil piyasasında sürücü tercihleri değişiyor. Bir dönem geniş bir kullanıcı kitlesinin tercihi olan manuel vitesli araçların satış oranı gerilerken, otomatik vitesli modellerin payı hızla yükseliyor. Manuel vites araçların satış oranının 10 yıl önce yüzde 47 seviyesindeyken bugün yüzde 3'e düştüğü belirtiliyor. A Haber ekipleri, değişen otomobil tercihlerini araştırdı. A Haber muhabiri Erşan Karaca ve kameraman Aydın Baytar, otomobil kullanıcılarının değişen tercihlerini görüntüledi.