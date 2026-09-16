-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Otomobilde otomatik vites dönemi: Manuel araçlara ilgi neden azaldı?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Otomobilde otomatik vites dönemi: Manuel araçlara ilgi neden azaldı?

Otomobil piyasasında sürücü tercihleri değişiyor. Bir dönem geniş bir kullanıcı kitlesinin tercihi olan manuel vitesli araçların satış oranı gerilerken, otomatik vitesli modellerin payı hızla yükseliyor. Manuel vites araçların satış oranının 10 yıl önce yüzde 47 seviyesindeyken bugün yüzde 3'e düştüğü belirtiliyor. A Haber ekipleri, değişen otomobil tercihlerini araştırdı. A Haber muhabiri Erşan Karaca ve kameraman Aydın Baytar, otomobil kullanıcılarının değişen tercihlerini görüntüledi.

Kayseri'de 7,7 milyon yıllık gergedan fosili 3D teknolojiyle ayağa kaldırılıyor
Sonraki Video
Kayseri'de 7,7 milyon yıllık gergedan fosili 3D teknolojiyle ayağa kaldırılıyor
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar