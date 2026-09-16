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Tarladan markete fiyat farkı neden açılıyor? Sebze ve meyvede büyük makas
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tarladan markete fiyat farkı neden açılıyor? Sebze ve meyvede büyük makas

Üretici tarlada büyük emekle üretirken, tüketici market raflarında yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Yaş sebze ve meyvede tarladan markete uzanan fiyat farkı, düzenlenen operasyonlarla birlikte yeniden gündeme geldi. A Haber ekipleri, Adana Karataş'ta sebze ve meyvelerin üreticiden tüketiciye uzanan fiyat yolculuğunu araştırdı. Üretici Süleyman Şimşek, tarla ile market arasındaki fiyat farkına dikkat çekti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, Adana Karataş'ta sebze ve meyvelerin üretim sürecini yerinde görüntüledi.

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