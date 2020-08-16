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Yunan Başbakan Miçotakis savaş uçaklarıyla poz verdi!

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Giriş: 16.08.2020 10:36
Güncelleme:16.08.2020 11:17
Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusuyla titreyen Yunanistan, Almanya ve Fransa'nın askeri adımlarına destek vermemesiyle AB zirvesinden eli boş dönmüştü. Son olarak Pompeo görüşmesinden de istediğini alamayan Atina yönetimi ne yapacağını şaşırdı. Fransa'nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin talebi üzerine Doğu Akdeniz'e savaş uçakları göndermesinin ardından Atina'dan ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, savaş uçakları önünde bakın nasıl poz verdi?

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusuyla titreyen Yunanistan, Almanya ve Fransa'nın askeri adımlarına destek vermemesiyle AB zirvesinden eli boş dönmüştü. Son olarak Pompeo görüşmesinden de istediğini alamayan Atina yönetimi ne yapacağını şaşırdı. Fransa'nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin talebi üzerine Doğu Akdeniz'e savaş uçakları göndermesinin ardından Atina'dan ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, savaş uçakları önünde bakın nasıl poz verdi?

Yunanlılar ne yapacağını şaşırdı! Türkiye korkusu büyüyor... YUNANLILAR NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI! TÜRKİYE KORKUSU BÜYÜYOR...

Yunan Başbakan savaş uçaklarıyla poz verdi!
Yunan Başbakan savaş uçaklarıyla poz verdi!
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