Yunan Başbakan Miçotakis savaş uçaklarıyla poz verdi!

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusuyla titreyen Yunanistan, Almanya ve Fransa'nın askeri adımlarına destek vermemesiyle AB zirvesinden eli boş dönmüştü. Son olarak Pompeo görüşmesinden de istediğini alamayan Atina yönetimi ne yapacağını şaşırdı. Fransa'nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin talebi üzerine Doğu Akdeniz'e savaş uçakları göndermesinin ardından Atina'dan ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, savaş uçakları önünde bakın nasıl poz verdi?

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusuyla titreyen Yunanistan, Almanya ve Fransa'nın askeri adımlarına destek vermemesiyle AB zirvesinden eli boş dönmüştü. Son olarak Pompeo görüşmesinden de istediğini alamayan Atina yönetimi ne yapacağını şaşırdı. Fransa'nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin talebi üzerine Doğu Akdeniz'e savaş uçakları göndermesinin ardından Atina'dan ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, savaş uçakları önünde bakın nasıl poz verdi?