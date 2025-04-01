Yunan bakan Varoufakis’in paylaşımı Vedat Milor’u rahatsız etti

CHP’li Ekrem İmamoğlu 560 milyar TL'lik yolsuzluk iddiasıyla hapse girdi. Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Türkiye'deki hukuki süreçlerle Avrupa ülkeleri arasındaki çifte standartları gündeme getirerek, Batı'nın iki yüzlülüğünü sert bir şekilde eleştirdi. Varoufakis, Fransız mahkemelerinin benzer şekilde hareket ettiğinde Avrupa'nın duyduğu sessizliğe vurgu yaptı. Ardından gurme olarak tanınan Vedat Milor ise Varoufakis'in sözlerine karşı çıkarak tepki gösterdi.

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