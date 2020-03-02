02 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
02.03.2020

Yunan askerinin yaraladığı A Haber muhabiri o anları anlattı!

Sınırda bulunan mültecilere insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunan askeri bir kez daha hedef gözetmeksizin ateş açtı. Mültecilere ve basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı. Sezer, Yunan askerinin insanlık dışı davranışını A Haber ekranlarında anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yunan askerinin yaraladığı A Haber muhabiri o anları anlattı!
Yunan askerinin yaraladığı A Haber muhabiri o anları anlattı!
Yunan askerinden A Haber'e saldırı!
Yunan askerinden A Haber'e saldırı!
Mehmetçik'ten gururlandıran görüntü
Mehmetçik'ten gururlandıran görüntü
İYİ Partili vekilden şehit cenazesinde skandal hareket!
İYİ Partili vekilden şehit cenazesinde skandal hareket!
Bahar Kalkanı Harekatı'nda son durum ne?
Bahar Kalkanı Harekatı'nda son durum ne?
Bakan Koca'dan koronavirüs çağrısı
Bakan Koca'dan koronavirüs çağrısı
Esad yanlısı kanal canlı yayındayken Türk askeri böyle vurdu!
Esad yanlısı kanal canlı yayındayken Türk askeri böyle vurdu!
Başkan Erdoğan paylaştı: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
Başkan Erdoğan paylaştı: "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor"
Temsilcilerin Türkiye ziyareti ne anlama geliyor?
Temsilcilerin Türkiye ziyareti ne anlama geliyor?
Avrupa sınırına yoğun göçmen akını! Muğla açıklarında batırmaya çalıştılar
Avrupa sınırına yoğun göçmen akını! Muğla açıklarında batırmaya çalıştılar
Yunan sahil güvenliği göçmenlere korku dolu anlar yaşattı
Yunan sahil güvenliği göçmenlere korku dolu anlar yaşattı
Pekcan'dan Ağrı'daki kalleş saldırı hakkında açıklama
Pekcan'dan Ağrı'daki kalleş saldırı hakkında açıklama
Daha Fazla Video Göster