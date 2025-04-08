Yumurta fiyatları bir anda yüzde yüz zamlandı. Peki yumurta fiyatları neden zamanlandı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yumurta fiyatları son günlerde adeta uçuşa geçti. Aralık ayında 100 ila 120 TL arasında olan 30'lu yumurtalar 250 TL'ye kadar çıktı. Yumurtalar organik olursa fiyatlar daha da yukarı çıkıyor.

Peki Yumurta fiyatlarıyla kim oynuyor? Yumurta fiyatı neden yüzde yüz zamlandı? Yumurta fiyatları neden zamlandı? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma önemli değerlendirmelerde bulundu.

İHRACAT VE İÇ PİYASA DENGESİ

Nurten Sırma: Yumurta fiyatlarında dalgalı bir seyir var uzun zamandır. Ancak birkaç faktör bu işi çok hızlandırıyor. ABD'den gelen ihracat talebi bunda etkili oluyor. Bunun etkisi var ancak bu işi iç piyasada fırsat bilen fırsatçıların müdahaleler var.

ABD'de kuş gribinden dolayı yumurta arzında sıkıntı yaşıyor. Orada 5 tane üreticiye fahiş fiyat ile ilgili soruşturma açıldı. Ticaretin dengesi bellidir. Piyasada arzın azaldığını bildikleri halde fiyatın yükseleceğini bildikleri halde bu işi daha katmerli hale getiriyorlar.

Türkiye'de ise yurt dışına giden mallarda bir talep artışı var. Elbette ekonominin dengesi bozulmasın ancak iç piyasadaki tüketici de mağdur edilmemelidir. Yumurtanın muadili bir ürün yok. İç piyasada mutlaka dağıtılması gereken bir yumurta arzı var. İhracat pazarını kaybetmemek gerekir ama iç dengeyi sağlamak gerekir.