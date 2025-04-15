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Yumurta fiyatları son 9 ayda ikiye katlandı! Fiyatlarla kim oynuyor?

Yumurta fiyatları son 9 ayda ikiye katlandı! Fiyatlarla kim oynuyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 13:05
Son aylarda yükselişi durmayan yumurta fiyatları, ABD'ye ihraç edilen yumurtalarda 1,5 dolar fon kesintisi ile gerilemişti. Peki fon kesintisi sonrası yumurta fiyatlarında düşüş oldu mu? Fiyatlarla kim nasıl oynadı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan gıda mühendisi Nurten Sırma değerlendirdi.
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Yumurta fiyatları son 9 ayda ikiye katlandı! Fiyatlarla kim oynuyor?
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