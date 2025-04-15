Yumurta fiyatları son 9 ayda ikiye katlandı! Fiyatlarla kim oynuyor?

Son aylarda yükselişi durmayan yumurta fiyatları, ABD'ye ihraç edilen yumurtalarda 1,5 dolar fon kesintisi ile gerilemişti. Peki fon kesintisi sonrası yumurta fiyatlarında düşüş oldu mu? Fiyatlarla kim nasıl oynadı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan gıda mühendisi Nurten Sırma değerlendirdi.

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