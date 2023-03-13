13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları YSK Başkanı Ahmet Yener'den "seçim" açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den "seçim" açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2023 18:00
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin bugün yapılan çalışmalarda, seçim takvimi, yurt içi ve dışı seçmelerin oy kullanması, partilerin aday listelerini vermeleri ile milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğine ilişkin usul ve esasların görüşüldüğünü duyurdu.

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ahmet Yener "Bugün devam eden çalışmalarımızda, şu ana kadar seçim takvimi, yurt içinde ve yurt dışındaki seçmelerimizin oy kullanmasına ilişkin usul ve esaslar, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanma usul ve esasları, milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğinin incelenmesi ve itiraz usulleri, siyasi partilerin aday listeleri vermelerindeki usul ve esaslar ve son olarak da bağımsız milletvekili adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür." dedi.

YSK’dan seçim açıklaması
YSK'dan "seçim" açıklaması
AK Parti’den HÜDA PAR’a ziyaret!
AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret!
Koalisyon içinde koalisyon mu olacak?
Koalisyon içinde koalisyon mu olacak?
Açılış izni olmadığı ortaya çıktı
Açılış izni olmadığı ortaya çıktı
CHP’de adaylık başvuruları başladı!
CHP'de adaylık başvuruları başladı!
Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Deprem bölgesine kalıcı konutlar
Deprem bölgesine kalıcı konutlar
Adayımız Recep Tayyip Erdoğan
"Adayımız Recep Tayyip Erdoğan"
81 ile seçim tedbirleri genelgesi!
81 ile seçim tedbirleri genelgesi!
IMF talimatı Batı medyasından mı?
IMF talimatı Batı medyasından mı?
Deprem sigortası yeterli mi?
Deprem sigortası yeterli mi?
Destici AK Parti Genel Merkezi’ne geldi
Destici AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
Daha Fazla Video Göster