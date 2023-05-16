17 Mayıs 2023, Çarşamba
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YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
AK Parti ve CHP temsilcileri yurt dışı oy verme takvimi ile ilgili olarak YSK'ya itirazda bulundu. YSK'nın 16 Mart tarihinde aldığı karara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması durumunda yurt dışında oy kullanma tarihleri 5 gün olarak belirlenmişti. Bu sürenin 2 güne indirilmesi yönünde karar alınması sonrası AK Parti ve CHP harekete geçti. YSK itirazlar sonrası Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.