Başkan Erdoğan COP31 İş Forumu'nda konuştu! 2053 hedefini açıkladı, 5,1 milyar dolarlık finansman müjdesi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefini vurgulayan Başkan Erdoğan, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın 2026-2030 dönemini kapsayacak şekilde güncellendiğini duyurdu. Dört büyük kalkınma bankasıyla toplam 5,1 milyar dolarlık 10 anlaşma imzalandığını açıklayan Erdoğan, kaynakların çiftçilere, ihracatçılara, KOBİ'lere ve kalkınma projelerine aktarılacağını belirtti.