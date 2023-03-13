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YSK açıkladı! Seçim süreci 18 Mart'ta başlıyor

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Giriş: 13.03.2023 11:59
Son dakika haberi...YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı.
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