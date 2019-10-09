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09.10.2019

YPG'li teröristleri korku sardı! Beton bloklarla tünel inşa ediyorlar | Video izle

Son dakika haberi... Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik sürüyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG'li teröristlerin, 'U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik harekat hazırlığı sürerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'da teröristler, önceden kazdıkları hendeklerin üzerine 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştiriyor.

TIR'larla bölgeye bırakılan beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor.

Teröristlerin beton blokları, hendeklere yerleştirilmeye devam ettiği Nusaybin'den görüntülendi.

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