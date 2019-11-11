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11.11.2019

YPG'den harekat bölgesine taciz atışı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü YPG 24 saatte 19 taciz atışı yaptığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı..

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