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YÖK’ten ’işlemler usulsüz’ raporu: Yatay geçiş usulsüz!

YÖK'ten 'işlemler usulsüz' raporu: Yatay geçiş usulsüz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 21:33
Usulsüz üniversite diploması aldığı iddialarıyla ilgili bugüne kadar sessizliğe gömülen Ekrem İmamoğlu, tartışma büyüyüp CHP kulislerini bile hareketlendirince avukatları aracılığıyla bugün açıklama yapmak zorunda kaldı. Avukatları, usulsüz işlemin yapıldığı "Kıbrıs'taki üniversitenin Türkiye'de tanınmadığına dair bir yazı yok" diyerek İmamoğlu'nu savundu. Ancak YÖK'ün savcılığa gönderdiği raporda, hem yapılan işlemlerin baştan sona usulüne uygun yürütülmediği hem de avukatların iddiasının aksine Kıbrıs'taki üniversitenin o yıllarda YÖK tarafından tanınmadığı açıkça belirtiliyor.
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YÖK’ten ’işlemler usulsüz’ raporu: Yatay geçiş usulsüz!
YÖK’ten ’işlemler usulsüz’ raporu: Yatay geçiş usulsüz!
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