29 Mart 2024, Cuma
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YÖK’ten denklik için yeni düzenleme! İlk 400 doğrudan ilk 1000 YKS şartı yok
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almayı planlayan öğrenciler için denklik konusunda yeni bir düzenleme duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamalarında ilk 400'de yer alan üniversitelerden mezun olan öğrencilere doğrudan denklik verileceği belirtildi.