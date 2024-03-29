YÖK’ten denklik için yeni düzenleme! İlk 400 doğrudan ilk 1000 YKS şartı yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almayı planlayan öğrenciler için denklik konusunda yeni bir düzenleme duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamalarında ilk 400'de yer alan üniversitelerden mezun olan öğrencilere doğrudan denklik verileceği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN