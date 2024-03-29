29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları YÖK’ten denklik için yeni düzenleme! İlk 400 doğrudan ilk 1000 YKS şartı yok

YÖK’ten denklik için yeni düzenleme! İlk 400 doğrudan ilk 1000 YKS şartı yok

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2024 18:02
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almayı planlayan öğrenciler için denklik konusunda yeni bir düzenleme duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamalarında ilk 400'de yer alan üniversitelerden mezun olan öğrencilere doğrudan denklik verileceği belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
YÖK’ten denklik için yeni düzenleme!
YÖK’ten denklik için yeni düzenleme!
Bir zamanlar Türkiye!
Bir zamanlar Türkiye!
Seçmene sandık tuzağı! Sakın tıklamayın
Seçmene sandık tuzağı! Sakın tıklamayın
AK Parti’den 31 Mart açıklaması: Sonuçları...
AK Parti'den 31 Mart açıklaması: Sonuçları...
İstanbul 5 yıl daha kaybedemez
"İstanbul 5 yıl daha kaybedemez"
Tamer Karadağlı’nın videosu olay yarattı
Tamer Karadağlı'nın videosu olay yarattı
Hüseyin Köksal ifade verdi
Hüseyin Köksal ifade verdi
ABD heyeti Ankara’da! F-16 süreci tamamlanacak mı?
ABD heyeti Ankara'da! F-16 süreci tamamlanacak mı?
Erbakan’ın yol arkadaşları Erdoğan dedi
Erbakan’ın yol arkadaşları "Erdoğan" dedi
132 çelik köy evi tamamlandı!
132 çelik köy evi tamamlandı!
Para sayma skandalının perde arkasında ne var?
Para sayma skandalının perde arkasında ne var?
İmamoğlu Koç ailesinin golf sahası için özel yol yapmış
İmamoğlu Koç ailesinin golf sahası için özel yol yapmış
Daha Fazla Video Göster