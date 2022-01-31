31 Ocak 2022, Pazartesi
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Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert tepki: Mustafa Kemal gelse ihraç ederler
Gazeteci Yılmaz Özdil katıldığı bir TV programında CHP yönetimini sert ifadelerle eleştirdi. Özdil, parti içerisinde olan adaletsizlik, yönetimsizlik ve liyakatsizliğe vurgu yaptı. Atatürkçülerin partiden alındığına dikkat çeken Özdil, ''Mustafa Kemal Atatürk gelse partiden ihraç ederler, böyle parti olur mu?'' dedi.