Yılın ilk MGK toplantısı sürüyor! Terörle mücadele masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün gerçekleşiyor. Toplantıda ana gündem başlığı terörle mücadele olurken Irak'ın kuzeyinde 21 askerimizin şehit olduğu saldırıların ardından bölgede devam eden operasyonlar ile Irak ve Suriye'nin kuzeyine dönük gerçekleştirilen hava harekatlarının sonuçları da masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan toplantının akşam saat 19.00’da bitmesi planlanıyor. Konuyla alakalı detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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