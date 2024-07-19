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Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz

Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 17:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "(Yıldız Sarayı) Bugünden itibaren halkımıza açtığımız bu mekanı, önümüzdeki ayın sonuna kadar, bu ay dahil, ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız." dedi.
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