Yerli ve milli SİDA ULAQ göz kamaştırdı! Türkiye denizde de adından söz ettirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti. Yat üretim tesislerini gezen Varank, Ares Tersanesi ile Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracını (SİDA) inceleyip, uzaktan kumanda sistemi ile aracı kullandı. Bakan Varank, insansız deniz araçlarında dünyadaki trendin daha yeni başladığını belirterek, "Eğer Türkiye olarak tıpkı insansız hava araçlarında ortaya koyduğumuz gibi bir ivmeyi ortaya koyabilirsek insansız deniz araçlarında da biz bir aşamaya gelebiliriz, dünyada aranan ülkelerden bir tanesi olabiliriz." dedi.

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