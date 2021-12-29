Yerli ve milli dondurarak kurutma tesisi! İlk ihracatını yaptı

Son derece sağlıklı ve uzun ömürlü olan "freeze dry" dondurarak kurutma teknolojisi ile kurutma Dünyada son zamanlarda hızla artış gösterdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokenti’nde bu teknolojiyi yerlileştirmek için proje geliştirildi. Proje başarıyla tamamlandı ve yerli ve milli freeze dry makineleri özel sektörle iş birliği yapılarak seri olarak üretilmeye başladı ilk ihracat da yapıldı. Manisa'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çipiloğlu değerlendirdi.

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