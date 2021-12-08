Yerli otomobile binip poz veren CHP'li vekil Tahsin Tarhan'dan akıllara durgunluk veren sözler

Birbirinden tutarsız açıklamalarıyla sosyal medyada alay konusu olan CHP'li vekil Tahsin Tarhan'dan yine akılalmaz açıklamalar geldi. Daha önce "Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın." ifadelerini kullanan Tarhan, bu açıklamalarının ardından TOGG'un direksiyonuna geçmiş ve aracı incelemişti. Tarhan TBMM bütçe maratonunda söz alıp "Yerli ve milli otomobil yapacağız dediniz, hiç üretilmeyen SUV modeli için 47 milyon euroyu çöpe attınız." ifadeleri ise şaşkına çevirdi.