Yerli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA seri üretime geçti

AKSUNGUR Ürün Başmühendisi Aytunç Arabacı A Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Arabacı, "AKSUNGUR İHA, TSK envanterinde bulunan ANKA İHA Sistemi'nin üzerine inşa edilen bir sistem. Hali hazırda kullanılan ANKA Sistemi'nin yer sistemleri anlamında birebir ikinci bir iki motorlu sistem." şeklinde konuştu.