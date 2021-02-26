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Yerli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA seri üretime geçti

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Giriş: 26.02.2021 13:24
Güncelleme:26.02.2021 13:34
AKSUNGUR Ürün Başmühendisi Aytunç Arabacı A Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Arabacı, "AKSUNGUR İHA, TSK envanterinde bulunan ANKA İHA Sistemi'nin üzerine inşa edilen bir sistem. Hali hazırda kullanılan ANKA Sistemi'nin yer sistemleri anlamında birebir ikinci bir iki motorlu sistem." şeklinde konuştu.
Yerli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA seri üretime geçti
Yerli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA seri üretime geçti
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