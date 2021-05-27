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Yerli aşıda flaş gelişme! Bakan Koca 'müjde' diyerek duyurdu!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim." ifadelerine yer verdi.