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Yerli aşıda flaş gelişme! Bakan Koca 'müjde' diyerek duyurdu!

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Giriş: 27.05.2021 11:12
Güncelleme:27.05.2021 11:16
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim." ifadelerine yer verdi.
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