'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular başlıyor! Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremden etkilenen 11 şehri yeniden ayağa kaldırmak amacıyla hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular başlıyor. Bakanlık projenin start alacağı tarihi açıkladı. Konuya dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den de detaylı bilgilendirme geldi. İşte haberimizin ayrıntıları…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Deprem bölgesinin ihya ve inşasında yeni bir dönemin başladığını belirten Özhaseki, "Bu modelde kendi evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza destek var. Bu projede, konut ve iş yerleri dönüşümü için hibe desteği ve kolay ödemeli krediler var. Yerinde dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde kadim mahalle kültürünü koruyor, meydanları, çarşıları, kadim yapıları, tarihi silüeti ve değerleriyle 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yeniden ihya ve inşa çalışmalarında yeni bir dönem başlıyor" ifadelerini kullandı.

KATILIM E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK! İŞTE BAŞVURU TARİHİ...

Bakan Özhaseki tarafından daha önce 7 Temmuz'da açıklanan ve deprem bölgesindeki illerde, kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere, konut için 500 bin TL, iş yeri için 250 bin TL hibe, konutlar için 500 bin ile 800 bin TL, iş yerleri için ise 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanma imkanı sağlayan projeye başvurular 17 Temmuz'dan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşlar, 'Çağrı Merkezi ALO 181'den proje ile ilgili detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait iki gezici TIR da 'Yerinde Dönüşüm' projesi hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet verecek.