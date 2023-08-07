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Yerel seçimlerde 5 ilde sürpriz beklentisi! Araştırmada dikkat çeken İstanbul ve Ankara detayı...

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Giriş: 07.08.2023 23:08
Güncelleme:07.08.2023 23:16
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini geride kalmasının ardından şimdi tüm gözler belediye seçimlerine çevrildi. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yaptığı balkon konuşmasında "2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız?" diyerek AK Parti teşkilatlarına mesaj vermişti. Seçimlere artık aylar kalırken illere göre son gelişmeleri Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yorumladı. Aktaş İstanbul ve Ankara'yı değerlendirirken 5 ilde sürpriz yaşanabileceğinin altını çizdi. İşte detaylar...
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