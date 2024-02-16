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Yer altını görüntüleyen dronelar devrede! Toprak ve havada ölçüm yapılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 11:28
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi A Haber muhabiri Murat Onur bölgeden son durumu aktardı.
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