16 Şubat 2024, Cuma
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Yer altını görüntüleyen dronelar devrede! Toprak ve havada ölçüm yapılıyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi A Haber muhabiri Murat Onur bölgeden son durumu aktardı.