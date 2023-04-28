Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan A Haber ekranlarının sevilen programı Memleket Meselesi'ne konuk olurken gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan savunma sanayinin her adımını desteklediklerini ifade ederken, Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ü temsil edemeyeceğinin altını çizdi. Seçimlere giden süreci de değerlendiren Erbakan CHP'nin topluma 28 Şubat'ı hatırlattığını ifade ederken Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ tarafından da desteklendiğini söyledi.