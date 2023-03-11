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Yeniden Refah Cumhur'a katılacak mı? Fatih Erbakan A Haber’e konuştu

A Haber
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Giriş: 11.03.2023 17:38
Cumhur İttifakı’na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi Genel başkanı Fatih Erbakan A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu'na özel açıklamalarda bulundu.
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Fatih Erbakan A Haber’e konuştu
Fatih Erbakan A Haber’e konuştu
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