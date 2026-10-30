İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! 10 gözaltı, tavan aralarından milyonlar çıktı

İstanbul Emniyeti, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik İstanbul, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgüte yeniden finansman sağlamak amacıyla eski bağlantıları üzerinden para topladıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir kısmı tavan aralarına gizlenmiş toplam 12 milyon 852 bin lira değerinde Türk lirası, döviz ve altın ele geçirildi.