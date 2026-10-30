İletişim Başkanı Duran'dan Türk dünyasına kritik çağrı! “Dezenformasyon ortak güvenlik meselesidir”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Dünyası Diyalog Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türk devletleri arasında dijital iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. 34 harfli ortak Türk alfabesi, Türk Dili Modeli ve ortak medya ekosisteminin önemine dikkat çeken Duran, dezenformasyonla mücadelenin Türk dünyası için kolektif bir güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak ülkeler arasında hızlı ve eş zamanlı doğrulama mekanizmaları kurulması gerektiğini belirtti.