Cevdet Yılmaz'dan Türk dünyasına çağrı! Dezenformasyona karşı ortak mücadele ve ortak alfabe vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı toplantıda Türk dünyasının dezenformasyon ve manipülasyona karşı ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki medya iş birlikleriyle uluslararası görünürlüğün artırılmasının hedeflendiğini belirten Yılmaz, 34 harfli Ortak Türk Alfabesi'nin iletişimi kolaylaştıracağını, dil ve kültür bağlarını güçlendireceğini söyledi.