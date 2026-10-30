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Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet coşkusu! 19 ülkeden 6 bin 500 kişi tarihi koşuda buluştu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet coşkusu! 19 ülkeden 6 bin 500 kişi tarihi koşuda buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla ilk kez düzenlenen Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, 19 ülkeden 6 bin 500 katılımcıyı bir araya getirdi. Osmangazi Köprüsü'nde gerçekleştirilen organizasyonda profesyonel sporcular ve vatandaşlar, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda yarıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, etkinliğin geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini belirtti.

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