Yeni yargı reformu taslağında neler var? 38 madde arasında af var mı? |Video

AK Parti yargı reformunu içeren paketi ilk olarak MHP'ye sundu. Paket CHP ve İyi Parti ile de paylaşılacak. 38 maddelik pakette yargının hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Peki pakette af ile ilgili madde var mı? İşte detaylar...